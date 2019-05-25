Зеленский с Тимошенко могут объединиться ради изменений

Люди поддерживают решение Президента разогнать парламент. 72% украинцев считают это решение правильным. Такие данные приводит социологическая группа Рейтинг.

И распустить Раду – только начало коренной смены власти. После избрания нового парламента необходимо создать коалицию и назначать правительство. Именно Правительство отвечает за уровень жизни людей, за изменение тарифов, увеличение зарплат, социальную политику. Поскольку коалиция формирует правительство, сегодня важно спрогнозировать, какой будет коалиция.

Пока 5-процентный барьер гарантированно преодолевают четыре партии:

Слуга Народа

Оппозиционная Платформа “За жизнь”

Родина

БПП

Сила и Честь » Игоря Смешко балансирует на грани прохождения. Сейчас их попадания в Раду маловероятно.

За такого состава парламента, Слуге Народа придется объединяться с опытными политиками.

Объединение с Оппозиционной платформой Юрия Бойко неприемлемо. Зеленский уже заявлял, что не будет объединяться с теми, кто ездит договариваться с Путиным. Коалиция Слуги Народа и БПП – тоже плохой вариант. Ее осудят люди от Запада до Востока. Когда ожидают осуждения окружения Порошенко, объединиться с его партией – смертный приговор.

Эффективную коалицию можно создать с Родиной. Она не подвергнет Зеленского на общественное сопротивление. Тем более, что позиции Зеленского во многих вопросах тождественны с Тимошенко: народовластие, судебная реформа, референдумы и тому подобное. Да и команда Тимошенко усилит Зеленского опытом. Ведь у Тимошенко есть четкий пошаговый план, как изменить жизнь людей к лучшему. Этот план Юлия Тимошенко выложила в Новом Курсе, который позволит в кратчайшие сроки восстановить справедливость.

В эфире программы «Право на власть» на 1+1 Юлия Тимошенко доказала, что готова помогать новому президенту. Она передала Главе администрации Владимира Зеленского проекты указов, которые позволят за несколько дней снизить тарифы для людей.

При таких условиях, избирательная кампания будет проходить под лозунгом: “выбираем Премьер-министра”.

Люди понимают, что исполнительная власть зависит от Правительства, который назначают парламентарии. Соответственно, возглавить Правительство имеет профессиональный политик с опытом и рецептом, как отвечать на вызовы. Ведь проблемы, которые оставляет в наследство власть Порошенко, будет преодолевать новый Кабмин.

Показательно, что главным мотивом поддерживать партии люди считают социально-экономическую программу. На втором месте идет персона лидера, идеология – на третьем.

Фактически, большинство Украинцев будет выбирать между переменами к лучшему и реваншом старой власти.

Сергей Быков, глава аналитического центра «ІНПОЛІТ»

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