Земля принесла в бюджеты Хмельницкой области свыше 200 миллионов налогов

В этом году в бюджеты местных общин Хмельницкой области поступило 216 миллионов гривен платы за землю. Это на 23 процента, или почти на 40 миллионов гривен больше, чем за соответствующий период 2018 года. Дополнительно бюджет получил 43 миллиона гривен земельного налога.

По мнению специалистов, поступления от платы за землю растут благодаря процессу децентрализации, совершенствованию механизма управления землями государственной и коммунальной собственности, внедрению системы земельных аукционов, сообщает пресс-служба ДФС в хмельницкой области.

В ходе децентрализации органы местного самоуправления получили право самостоятельно устанавливать размер земельного налога. Для сельхозугодий – 0,3-1 процент от их нормативной денежной оценки. Для несельскохозяйственных участков, кроме земель государственной и коммунальной собственности, – не более 12 процентов от их стоимости. В этих пределах органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер налога и имеют возможность применять его дифференцированно к различным землепользователей.

Важно то, что размер платы за аренду земель государственной собственности не может быть меньше 8 процентов от их денежной оценки. И это также стало источником поступлений в местные бюджеты.

Еще одним системным фактором в процессе привлечения резервов по увеличению поступлений в местные бюджеты, является проведение специалистами Государственной фискальной службы области операции «Урожай», которая началась в мае текущего года. Целью проведения операции является полнота начисления и уплаты налогов, неукоснительное выполнение землевладельцами требований действующего законодательства, регулирующего земельные и трудовые отношения, оплату труда.

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