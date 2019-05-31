Зонтики, как в Египте: хмельницкий пляж обновляется до купального сезона

Начнется он в областном центре 1 июня.

Коммунальщики в этом году взялись за место летнего отдыха на берегу Южного Буга капитально. за несколько месяцев сделано уже немало. Пляж наконец-то вернули в собственность города. Установили новые кабинки для переодевания, правда, одна из них уже пострадала в результате действий вандалов.

Обновили песок – около 300 тонн свежего покрытия в этом году должен создать для жителей комфортные условия отдыха.

Установили новые фонтанчики с питьевой водой.

Построили модульную гардеробную – ее уже успели испытать гости фестиваля «Rock&Buh», который проходил в Хмельницком прошлых выходных.

Воду в реке и питьевых фонтанах проверили – по заключению специалистов на момент открытия купального сезона состояние водоема отвечает санитарным требованиям и не представляет опасности для населения и культурно-бытового водопользования на водных объектах (в том числе и купание). После официального открытия купального сезона лабораторные исследования воды реки Южный Буг будут проводиться в такой последовательности: микробиологические – 1 раз в 10 дней, санитарно-химические исследования – 1 раз в месяц.

А на днях на пляже установили наконец новые зонтики, которые будут защищать горожан от солнца (а может, и от дождя, несмотря на погоду последнего времени). Внешне новые защитные конструкции выглядят привлекательно. Изготовили зонтики из природных материалов. Коммунальщики говорят, так они выглядят более стильно и аутентично.

Поэтому при благоприятной погоде в субботу, 1 июня, хмельничане могут прийти на пляж и увидеть собственными глазами, какие изменения претерпела главная зона отдыха города.

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